ابن الدكتور سامي عبد العزيز يكشف عن سبب عدم إقامة عزاء للراحل

كتب- محمد سامي:

أعلن نعمان سامي عبد العزيز، نجل الراحل الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أنه بناءً على رغبة العائلة لن يُقام عزاء للمرحوم، بإذن الله، وأن الأسرة غير مسؤولة عن أي بيانات في هذا الشأن.

وذكر نعمان، في منشور عبر صفحة والده على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن هذه كانت رغبة الراحل الدكتور سامي عبد العزيز، الذي لم يكن يتمنى إقامة عزاء عند وفاته.

توفي مساء، أول من أمس الأحد، الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، بعد صراع قليل عن المرض، وأعلنت أسرته عدم إقامة عزاء أو تشييع للجنازة .

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