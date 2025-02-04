طرق استعلام وسداد فاتورة شهر فبراير 2025- أقل فاتورة كهرباء استهلاكًا

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تحصيلَ فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2025، التي تعتبر الأقل استهلاكًا؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واتباع المواطنين إرشادات عدم الإسراف في استهلاك التيار.

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين عدة خطوات؛ يمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة عبر عدة طرق إلكترونية وميدانية، توفرها شركات توزيع الكهرباء المختلفة.

طرق الاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2025:

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2025 من خلال الطرق التي حددتها الشركة القابضة للكهرباء، والتي تشمل:

- الاستعلام عن الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

- زيارة أماكن الدفع المخصصة في شركات التوزيع.

- استخدام الخدمات الإلكترونية المختلفة للاستعلام عن الفاتورة بالاسم أو برقم العداد.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر 5 خطوات رئيسية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2025 عبر الإنترنت، وهي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الضغط على هذا الرابط: اضغط هنا

- الضغط على قسم "الخدمات".

- اختيار "الاستعلام عن الفواتير".

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل: الاسم بالكامل، المحافظة، الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر "الاستعلام"؛ لعرض تفاصيل الفاتورة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2025 برقم العداد:

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2025 باستخدام رقم العداد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.

- اختيار "قسم الخدمات".

- الضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

- إدخال البيانات الخاصة بالمشترك مثل الاسم بالكامل، المحافظة، الرقم القومي، ورقم العداد.

- الضغط على زر "الاستعلام" وانتظار ظهور قيمة الفاتورة.

ويمكن للمشتركين التوجه إلى الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ثم:

- اختيار "نحسبلك كمية الاستهلاك".

- تحديد نوع العداد (منزلي أو تجاري).

- إدخال قراءة العداد الحالية مقارنة بآخر قراءة مدونة في الفاتورة السابقة.

- عرض قيمة استهلاك الكهرباء وإجمالي مبلغ فاتورة الكهرباء فبراير 2025.

طرق دفع فاتورة الكهرباء:

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط: https://eservices.eehc.gov.eg

- اختر دفع الفاتورة.

- سجل الدخول.

- اكتب بيانات العداد، والتي تشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء. - اضغط على الدفع بواسطة "فوري".

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