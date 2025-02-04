1500 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالأزهر والجهات التابعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف مكافاة مقطوعة قدرها (١٥٠٠) جنيه لكافة القطاعات التابعة للمشيخة عدا الجامعة، بمناسبة انتهاء امتحانات الترم الأول.

ونص المنشور، على أن تصرف المكافأة لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، وذلك خصما على بند (٣) نوع (١٤) مكافآت الامتحانات و المتعاقدين على بند (۳/۲) أجور موسميين فيتم الخصم بها علي بند (۲) نوع (۳) أجور موسمين.

وأكد المنشور، أن المكافأة نظير ما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الترم الأول من العام الدراسي المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م وتقدم العملية التعليمية وذلك للعاملين المشاركين في العمل خلال فترة امتحانات الترم الأول الفصل الدراسي الأول.

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