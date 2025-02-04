انطلاق معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب الخميس المقبل بمشاركة 40 شركة

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم أشارت فيه الى افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 الساعة 6 مساءً بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بحضور ورعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وقيادات النقل البحري و الجهات المعنية

وأشار بيان الوزارة، إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد على 40 شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره.

كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب في اقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة وأن مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

وسيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان "مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.

وكذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض وبحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.

وسيتم فتح الأبواب للجمهور من الساعه ١١ صباحا لمدة يوم كامل للعرض.

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