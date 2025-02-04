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"سلسلة قصص الأطفال" 10 قصص بـ 60 جنيهاً في معرض الكتاب

07:30 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- أحمد الجندي

تقدم دار النهار للنشر والتوزيع سلسلة “قصص الأنبياء” للأطفال ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تضم المجموعة 10 قصص بسعر 60 جنيهًا فقط.

وتعد هذه السلسلة فرصة رائعة لتحفيز الأطفال على القراءة والتعرف إلى سيرة الأنبياء بأسلوب بسيط وجذاب.

ويحرص معرض القاهرة الدولي للكتاب على تقديم محتوى تعليمي وتثقيفي مميز يناسب الفئات العمرية الصغيرة، مما يساهم في تعزيز القيم الأخلاقية والدينية لدى الأطفال.

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10 قصص بـ 60 جنيه دار النهار للنشر والتوزيع سلسلة قصص الأنبياء للأطفال عرض القاهرة الدولي للكتاب
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