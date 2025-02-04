الوفد: مقتحمو اجتماع الهيئة العليا ليسوا بلطجية

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسمه، أن مجموعة من الأعضاء حاولوا اقتحام اجتماع الهيئة العليا، مدعين حقهم في الحضور.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أكد الهضيبي أن هذا الأمر مخالف للنظام الداخلي للحزب، وأن الهيئة العليا هي الجهة المخولة لاتخاذ القرارات.

وأكد الهضيبي أن مقتحمو اجتماع الهيئة العليا ليسوا بلطجية، مشيرًا هذه الأحداث أدت إلى حدوث مشادات كلامية وتدافع بين الأعضاء وأمن الحزب.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي للحزب، أن الهدف من هذه الأفعال هو التأثير على قرارات الهيئة العليا وعرقلة عملها.

وأكد الهضيبي أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على وحدة الحزب واستقراره، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يتميز بالتنوع والاختلاف في الآراء، ولكن هذا لا يمنع من اتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على مصلحة الحزب.

وفي ختام اجتماعها الطارئ، اتخذت الهيئة العليا لحزب الوفد عدة قرارات هامة، من بينها تجديد الثقة في الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، ورفض استقالته التي تقدم بها تحت الضغط.

كما قررت الهيئة تجميد عضوية النائب أيمن محسب، أحد أبرز المعارضين لسياسات يمامة، وذلك بسبب ارتكابه لعدد من الأخطاء التي لم يتم الإفصاح عنها.