ننشر أبرز المعلومات عن الإذاعي الراحل أحمد أبوزيد

كتب- عمرو صالح:

أعلن رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الإذاعي أحمد أبو زيد.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الإذاعي الراحل أحمد أبوزيد:

- عمل بالإذاعة المصرية وإذاعة الشعب في عام 1988.

- وبعد تشعب إذاعة الشعب عمل كمذيع في إذاعة الشباب والرياضة.

- اختير في بعثة إعلامية بالصين آواخر القرن الماضي.

وقال رضا عبدالسلام إن الإذاعي أحمد أبوزيد إن كان رمزًا للأدب الجم، والتواضع، ونقاء القلب، مستعيدًا ذكرياته معه منذ بداية مشواره الإذاعي عام 1988، حين كان الراحل من أهم مذيعي الإذاعة المصرية وإذاعة الشعب.

وأضاف رضا عبد السلام ناعيًا صديقه الراحل: من أول يوم لي في الإذاعة عام ١٩٨٨ تعرفت عليه وكان وقتها من أهم مذيعي الإذاعة المصرية وإذاعة الشعب آنذاك فعرفت الأدب الجم والذوق الرفيع وطيبة القلب وطلاقة الروح وزكاة النفس وكان يعاملني كما يعامل الوالد ولده عطفا وحدبا وفي أولي خطواتي الوئيدة والصعبة في الإذاعة كان مناصرا ومدافعا ويشهد بذلك الراحل الأستاذ عطية السيد رحمه الله.

وتابع: كان الأستاذ أحمد أبو زيد ذا سمت هادئ وأخلاق عالية ووجه راض وبسمته الدائمة على وجهه سفير للأخوة بينه وبين كل من يعرفه وكل من يقابله وخطواته الآمنة التي كنت تحس أنه يمشي تواضعا في صورة مطابقة تماما للآية القرآنية التي تصف عباد الرحمن " يمشون على الأرض هونا " ولا انسي ولن انسي تعليقاته على بوستاتي بهذا اللقب الأثير والمحبب إلي قلبي " ابني الغالي ".

وأضاف: وأنا يا أبي بعد أبي أشهد أمام الله وأمام الناس أنك كنت مثالا للدين الحي والأخلاق العالية والذوق الرفيع وأسأل الله العلي القدير أن يناديك بهذا النداء الذي ينادي به النفوس المطمئنة بقوله سبحانه.

وفي الختام نعاه قائلًا: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)، إلي جنة الخلد أستاذي الحبيب إلي روح وريحان وعزائي لكل أسرته الطيبة وأحبائه جميعا ولانقول إلا مايرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.

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