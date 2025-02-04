أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 9 فبراير 2025.

وتوقعت الهيئة أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال فترات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة صباحًا وأمطار خفيفة مساءً على السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من مساء الأربعاء 5 فبراير إلى الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات وأمطار متفاوتة.

من الجمعة إلى الأحد

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.