اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تنظم ندوة حول "النظام الانتخابي" بمعرض القاهرة للكتاب

(أ ش أ):

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، ندوة في الساعة 6 مساءً، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد..تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56.

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي؟، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يدير الحوار - خلال الندوة - النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، ويشارك أيضًا المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.