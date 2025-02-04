25 صورة ترصد أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة بـ12 محافظة.. التخصصات والخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل أمس الإثنين، النشرة التوظيفية نصف الشهرية التي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

أكثر من 1500 وظيفة وفرصة عمل متاحة

وأوضحت "الوزارة"، أنها تلقت طلبات جديدة من 48 شركة قطاع خاص في 12 محافظة، بإتاحة 1575 فرصة عمل شاغرة في مجموعة متنوعة من التخصصات، بالإضافة إلى فرص مخصصة لأصحاب الهمم (ذوي القدرات الخاصة).

التخصصات المتاحة في فرص العمل

وتشمل هذه الوظائف العديد من التخصصات المتنوعة وهي: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسون كهرباء (جميع التخصصات)، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، مدير صيانة، محاسبون، مشرفون على التنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسون ميكانيكا، مهندسو إنتاج وجودة، أعمال إدارية، سائقون (رخصة أولى، ثانية، وثالثة)، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون في جميع التخصصات، مشرفو إنتاج، أفراد أمن، مهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب النشرة، فإن فرص العمل الجديدة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، والوادي الجديد.

وأعلنت الوزارة أنه يمكن للشباب التقديم على فرص العمل خلال شهر فبراير 2025 من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر أو عبر مديريات العمل في المحافظات، ويمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان.

أضاف البيان أن النشرة تتضمن أيضًا فرصًا لذوي القدرات الخاصة، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يقر بتوظيف نسبة 5% من ذوي الهمم في جميع المنشآت الخاصة.

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