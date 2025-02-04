إعلان

"مصر الوسطي"للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية جديدة

09:00 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

رئيس مصر الوسطى للكهرباء المهندس رأفت شمعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التي تتضمن ما يلي:-

رئيس قطاعات التشغيل جنوب خلفا للمهندس عصام إبراهيم رئيس القطاعات الحالي الذي سيبلغ سن المعاش خلال الأيام المقبلة.

وتضمن الإعلان ايضا ما يلى :-

مدير عام الإدارة العامة لأنظمة التحكم مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال مدير الإدارة العامة لمشروعات الشبكات لقطاعي المنيا ( شمال - جنوب) مدير عام الإدارة العامة للوحدة المالية التابعة لقطاع بني سويف.

IMG_7616IMG_7615

اقرأ أيضًا:-

تقلبات جوية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

جديدتين بمشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

شروط للانضمام لقوائم المحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات 2025

عمرو أديب للحكومة: وسعوا على الناس شوية.. نحتاج لزيادة في الدخل قبل رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس رأفت شمعه مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء شغل وظائف قيادية جديدة رئيس قطاعات التشغيل جنوب وظائف جديدة بالوسطي للكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة المسيطرة خلال الساعات المقبلة

إعلان

إعلان