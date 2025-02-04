"مصر الوسطي"للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية جديدة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التي تتضمن ما يلي:-

رئيس قطاعات التشغيل جنوب خلفا للمهندس عصام إبراهيم رئيس القطاعات الحالي الذي سيبلغ سن المعاش خلال الأيام المقبلة.

وتضمن الإعلان ايضا ما يلى :-

مدير عام الإدارة العامة لأنظمة التحكم مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال مدير الإدارة العامة لمشروعات الشبكات لقطاعي المنيا ( شمال - جنوب) مدير عام الإدارة العامة للوحدة المالية التابعة لقطاع بني سويف.

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