بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات

كتب - محمد سامي ومحمود مصطفى أبوطالب:

كشف أحد متعهدي إحياء العزاءات، أجور إحياء العزاءات لأشهر قراء القرآن الكريم في مصر، والتي تتضمن قراء شباب وبعض الجيل القديم.

وقال المتعهد الذي رفض ذكر إسمه في تصريحات لمصراوي، إن الأجر يختلف بالنسبة لمحافظات الوجه البحري عن الصعيد أو المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن هناك بعض القراء لديهم وحدة صوت خاصة بهم، ويكون لها حساب مختلف عن أجر القارئ.

وأشار المصدر، إلى أن محافظات الوجه البحري هي الأكثر استعانة بنجوم التلاوة الحاليين، عن محافظات الصعيد، خاصة وأن الأولى تقيم سرادقات عزاء ضخمة لكثرة المعزين.

ولفت المتعهد إلى أن الأجر يتم بالاتفاق بين أصحاب العزاء والمقرئ وتحدث مناقشات بينهم، من الممكن أن تؤتي ثمارها ويقوم المقرئ بخفض جزءا من أجره، مشيرا إلى أنه تعامل مع العديد من القراء وكان يقوم بإعطاء أجرهم بنفسه.

ونوه المتعهد إلى أن الغالبية العظمى تبحث عن القارئ الأشهر صاحب الشعبية الكبرى دون النظر إلى كونه عضوا بنقابة القراء أم لا، أو اعتماده بالإذاعة من عدمه.

وقال المتعهد إن أسعار إحياء العزاءات لأشهر القراء هي على النحو التالي:

- الشيخ محمود الشحات 100 ألف جنيه في وجه بحري - و150 ألفا لمحافظات الصعيد - ويوجد حساب خاص للساوند سيستم.

- الدكتور أحمد نعينع - 80 ألفا.

- الشيخ حلمي الجمل - 80 ألفا.

- الشيخ محمود القزاز - 80 ألا في الشرقية والدلتا- - و100 ألف بالصعيد.

- القارئ ممدوح عامر يتراوح آجره من 60 إلى 70 ألفا.

- الشيخ عبدالفتاح الطاروطي - 50 إلى 60 ألفا.

- الشيخ حجاج الهنداوي - 50 ألفا.

- الشيخ محمد يحي الشرقاوي - 50 ألفا.

- الشيخ محمود علي حسن من 40 إلى 50 ألفا.

- الشيخ محمود صابر من 40 إلى 50 ألفا.

- الشيخ محمود الخشت - 40 ألفا.

الشيخ المحمدى بحيري عبدالفتاح - 40 ألفا.

- الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من 35 إلى 50 ألفا.

- الشيخ عبدالناصر حرك - من 35 إلى 50 ألفا.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن النقابة ليس لها علاقة بالأجر الذي يتقاضاه المقرئين نظير إحياء سرادقات العزاء، مشيرا إلى أن الأمر يكون بالاتفاق بين أصحاب العزاء والمقريء.

وأضاف حشاد في تصريحات لمصراوي، أن النقابة لا تحدد أجور المقرئين، وإنما هو اتفاق بين يتم المقرئ وأصحاب العزاء، ولا تستطيع النقابة أن تتدخل في هذا الأمر طالما تم بالاتفاق.

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