مطار القاهرة يواصل استعداداته لاستقبال رحلات العمرة خلال شعبان ورمضان

(أ ش أ):

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس أيمن فوزي عرب إن مطار القاهرة الدولي يواصل استعداداته لاستقبال رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان.

وأضاف رئيس الشركة، أن الاستعدادات تركزت داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، بجانب مبنى الركاب (2) الخاص برحلات الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب (1) المخصص لرحلات شركات الطيران الخاص.

وأوضح أن تجهيزات مطار القاهرة تضمنت توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المعتمرون، حيث تم تخصيص أماكن لارتداء ملابس الإحرام للمتوجهين إلى مكة المكرمة مباشرة، بجانب زيادة عدد فرق المنسقين التابعين لمديري مباني الركاب الثلاثة.

وتابع أنه تم أيضًا زيادة عدد موظفي العلاقات العامة لمساعدة المرضى وكبار السن في إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بعد أداء المناسك، كما تم تعزيز الإرشادات داخل الصالات من خلال زيادة اللوحات الإرشادية داخل صالات السفر، فضلًا عن تجهيز الإذاعة الداخلية؛ لتوفير المعلومات والخدمات المطلوبة للمعتمرين.

وأشار إلى أن الاستعدادات المكثفة في مطار القاهرة الدولي تأتي ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز كفاءة التشغيل وتقديم تجربة سفر سلسة للمعتمرين، لافتًا إلى أن المطار يسعى إلى تعزيز دوره كمحور إقليمي رئيسي في حركة الطيران، بجانب دعم جهود الدولة في تسهيل رحلات العمرة وفقًا لأعلى معايير الخدمة والجودة.

من جانبه..قال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحق عازر، إنه تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمطار لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين سواء المسافرين على متن مصر للطيران أو الخطوط الجوية السعودية.

وأضاف "أن هناك تعليمات مشددة بالتواجد بين المعتمرين لمساعدتهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة سفر المعتمرين وحل أي مشكلات قد تواجههم".