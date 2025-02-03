البابا تواضروس عن قانون بناء الكنائس: ساهم في تقنين أوضاع أكثر من 3 آلاف كنيسة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الأهمية التاريخية لقانون بناء الكنائس الذي تم إقراره في عام 2016، مشيرًا إلى أنه ساهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، وهناك 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على تقنين أوضاعها.

خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، أكد البابا تواضروس الثاني، أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، وأن هذا القانون قد أسهم في إنهاء الفتنة الطائفية التي استمرت لعقود.

وأكد البابا تواضروس أن استبعاد الأقباط من الحياة العامة لم يكن في صالح الوطن، ونوّه إلى أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق المساواة الكاملة بين جميع المواطنين.

وأضاف أن قانون بناء الكنائس بمثابة قفزة بارزة في مسار تحقيق المواطنة، حيث كانت شروط بناء الكنائس في السابق تعجيزية.

وأشار قداسته إلى أن الثورات التي شهدتها مصر، بدايةً من ثورة 30 يونيو، ثم انتخاب الرئيس السيسي وصياغة الدستور الجديد، وضعت البلاد على المسار الصحيح نحو بناء دولة حديثة. وأوضح أن الرئيس السيسي يمثل قائدًا شجاعًا في إقرار هذا القانون الذي أغلق مصادر الفتنة الطائفية التي دامت أكثر من ثلاثين عامًا دون حل.

وتحدث البابا تواضروس عن تاريخ الفتنة الطائفية في مصر، مستعرضًا أحداث عام 1972، حين شكلت لجنة برئاسة الدكتور جمال العطيفي لمتابعة هذه الملفات، ورغم تقديم اللجنة لتوصيات عديدة، ظلّت الحلول مقيدة لعقود حتى جاء قانون بناء الكنائس ليضع معالجة فعلية لمشكلات استمرت طويلًا.

وفي حديثه عن مرونة الحكومة حيال تطبيق القانون، أكد البابا تواضروس على ضرورة أن تحقق الدولة المعايير التي تدعم المساواة، مبينًا أن القانون لم يساهم فقط في البناء المادي، بل كان له تأثير مباشر في دعم القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع المصري.

وشدد البابا تواضروس، على أن قانون بناء الكنائس، أحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة الأقباط، مما يعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز السلام بين جميع المواطنين.