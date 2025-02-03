رئيس "حماية المستهلك" يكشف نسب توفر السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم

كتبت- داليا الظنيني:

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استعدادات كبيرة تُبذل لضمان توفر السلع في الأسواق قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن نسبة توفر السلع الغذائية تصل إلى 80%.

خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، أشار السجيني إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتركيز على ضرورة التواجد في الأسواق لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.

وأوضح أن الجهاز قام بزيارات ميدانية لعشر محافظات بالتنسيق مع المحافظين، لرصد حالة الأسواق ومتابعة أي مخالفات محتملة.

وكشف السجيني، أن هذا العام يشهد تحسنًا في توفر السلع بأسعار تنافسية مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل استقرار العملة الصعبة. وأكد أن هناك عروضًا مخفضة تقدمها تجار المواد الغذائية، ما يساعد الأسر على التوجه للشراء في هذه الفترة.

وأوضح أن أسعار بعض أنواع السكر وصلت إلى 36 جنيهًا، مع توافر سبع سلع استراتيجية تشمل المكرونة والزيت والسكر، والأرز والدقيق والحليب.

كما أفاد بأن الجهاز يعمل بشكل يومي مع الغرف التجارية لمتابعة أسعار المنتجات ورصدها عن كثب.

على صعيد آخر، أشار إلى أن هناك مخالفات يقوم بها بعض التجار، مثل التلاعب في الأسعار وعدم عرض قوائم الأسعار، بالإضافة إلى بيع سلع منتهية الصلاحية.

وتحدث عن الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد هؤلاء المخالفين، والتي تبدأ عقوبتها من 500 ألف جنيه.

واختتم السجيني بالحديث عن ضبط 16 طنًا من الزيت المستعمل الأسبوع الماضي، حيث تم إحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.