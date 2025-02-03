أيمن محسب يكشف حقيقة تجميد عضويته بـ"الوفد"

كتب- عمرو صالح:

كشف النائب أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الحزب، حقيقة تجميد عضويته وعزله من مجلس إدارة الجريدة، وذلك بعد أن شهد مقر الحزب اعتداء تخريبي من مجهولين حيث قاموا بإلقاء الزجاجات على نوافذ الحزب وتكسير أبوابه.

وقال "محسب"، في تصريحات لمصراوي، إن عضويتي بالحزب لم تجمد وأمارس نشاطي بشكل طبيعي، موكدًا على أن ما تم تداوله من معلومات تفيد بتجميد عضويتي وعزلي من رئاسة مجلس إدارة الجريدة غير صحيح وعدد الجريدة الذي سيصدر خلال ساعات سيكون حاملًا اسمي كالمعتاد.

وبسؤاله عن ما تعرض له مقر الوفد اليوم، قال محسب: "كنا في اجتماع للهيئة العليا للحزب للرد على ما يقال بشأن تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.. وخلال الاجتماع فوجئنا بهجوم عدد من الأشخاص على مقر الوفد إذ ألقوا الزجاج على النوافذ وحاولوا اقتحام الحزب و تلفظوا بألفاظ خادشة للحياء".

وتابع: وعلى الفور قمنا بإبلاغ الشرطة وحررنا محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة من المتورط في هذا العمل البلطجي.

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