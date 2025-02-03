لليوم الثالث.. الصحة تستقبل المرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف المتواجدة في معبر رفح تواصل لليوم الثالث على التوالي استقبال المرضى من قطاع غزة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن المرضى يتم تقييمهم داخل المعبر من قبل الأطباء، حيث تشمل الحالات إصابات متعلقة بالأطراف وكسور، بالإضافة إلى مرضى الأورام السرطانية الذين لم يتمكنوا من تلقي العلاج.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية العاجلة والمستشفيات الجامعية والحجر الصحي يقومون بإجراء فحص أولي للمرضى، وبعد ذلك يتم توجيههم إلى مستشفيات شمال سيناء لإجراء الفحوصات الكاملة، والتي تشمل كافة الإشاعات في جميع التخصصات الطبية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة على جميع المستويات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن العمل جارٍ على توفير الدعم الصحي اللازم للجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض الذين يتم استقبالهم من خلال معبر رفح.

وأكد أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود الممكنة لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لهؤلاء المرضى، بما يعكس التزام مصر بدعم الأشقاء الفلسطينيين في أوقات الأزمات.

واختتم عبد الغفار بأن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان استمرار تقديم الدعم الصحي للمرضى القادمين من غزة، مع التركيز على توفير أفضل الخدمات الطبية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

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