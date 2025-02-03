حدث في 8ساعات| إجراءات مهمة بشأن موسم الحج.. وتفاصيل واقعة الاعتداء على مقر حزب الوفد

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 44 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع الجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بحضور عدلي منصور.. المهندس محمد حلمي يتلقى عزاء عازفة البيانو مشيرة عيسى - (صور)

حرص عدد من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء لأسرة فنانة الأوبرا العالمية مشيرة عيسى المقام بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

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"يمامة" يكشف لمصراوي تفاصيل واقعة الاعتداء على مقر حزب الوفد

كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، عن تفاصيل واقعة الاعتداء على مقر حزب الوفد اليوم الإثنين.

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حماية المستهلك: غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين لتخفيضات الأوكازيون

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

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محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلا من محمد عبدالمنعم و كريم عبدالناصر و محمد شعبان بعد موقفهم البطولي في إنقاذ عدد ٣ أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق كان قد وقع أمس بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كعبيش بشارع فيصل بحي الهرم.

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بينها مخزون السلع الإستراتيجي.. مدبولي يستعرض مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددًا من الملفات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماعه مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

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قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار بإنشاء "جامعات المعرفة الدولية" في مصر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 44 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع الجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.

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"الزراعة" تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر إقامته خلال شهر أبريل المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي.

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