"شعبة الدواء" تكشف تفاصيل توسع أكبر شركة فرنسية للأدوية في مصنعها

كتبت- داليا الظنيني:

كشف علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل توسع شركة فرنسية كبرى في مجال صناعة الأدوية في مصر.

وأكد "عوف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن أكبر شركة فرنسية في أوروبا ستقوم بتوسيع مصنعها في مصر، مما يجعل هذا المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أن هذه الخطوة ستجعل من مصر دولة محورية في صناعة الدواء.

وأضاف أن الخميس المقبل، سيشهد تنظيم حفل افتتاح لتدشين التوسعة، حيث ستعلن الشركة عن خططها لتوسيع مصانعها في البلاد، مع العلم أن هذه الشركة تمتلك مصنعين في مصر منذ خمسين عامًا.

وأوضح عوف أن توطين صناعة الدواء يمثل أولوية للقيادة السياسية منذ عقد مضى، مشيرًا إلى أن الزيادات المرتقبة في أسعار الأدوية خلال العامين 2023 و2024 تعود إلى تحريك الأسعار وفقًا للتغيرات في الغرف التجارية.

ولفت إلى أن معظم التعاملات في سوق الدواء مرتبطة بأسعار الدولار، حيث تعتمد 90% من مدخلات صناعة الأدوية في مصر على العملة الأمريكية.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن مؤشرات مبيعات الأدوية تعكس استقرار وقوة السوق المصري في هذا القطاع. وبيّن أن هناك هدفًا سياسيًا مصريًا منذ عام 2014، يشدد على أهمية توطين صناعة الأدوية لتلافي الضغوط المستقبلية الناجمة عن الدول المصنعة لبعض الأدوية، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تتعلق بحرمان دول معينة من الحصول على أدوية حيوية مثل علاج الإيدز.