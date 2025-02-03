الذكرى الـ50 لوفاة كوكب الشرق.. أحمد موسى يكشف سبب حكم الكيان الصهيوني على أم كلثوم بالإعدام

كتبت- داليا الظنيني:

أحيا الإعلامي أحمد موسى الذكرى الخمسين لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، التي رحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أثنى موسى على الفنانة الراحلة، معتبرًا أنها كانت مثالًا للوطنية والتضحية من أجل مصر.

وأشار موسى إلى أن أم كلثوم ساهمت عبر "القوى الناعمة" في المجهود الحربي للجيش المصري خلال سنوات الحرب مع إسرائيل، حيث كانت أغانيها تشحن همم الجنود والشعب للجهاد ضد العدو.

ولفت موسى إلى أن الكيان الصهيوني حكم على أم كلثوم بالإعدام، وهو أمر لا يعرفه الكثيرون.

وأوضح أن العدو الصهيوني رأى في أم كلثوم تهديدًا بسبب قدرتها على شحن همم الجنود والشعب من خلال أغانيها الوطنية، مما جعلها هدفًا له.

وقال: "قرن من الزمن مضى.. 50 سنة في حياة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم و50 عامًا مضت على رحيلها لأعظم من غنت ليس فقط في مصر ولا العالم العربي بل وفي العالم.. كان هذا هو صوت أم كلثوم."

وأشاد موسى بمسيرة أم كلثوم الفنية، قائلًا: "أم كلثوم هي كوكب الشرق وسيدة الغناء، واللقب الأقرب من قلبنا لها هو لقب "الست".. لا يوجد مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم".

وأكد أن صوت أم كلثوم لا يزال خالدًا حتى بعد مرور 50 عامًا على رحيلها، وأن جميع أغانيها ما زالت حاضرة في قلوب الجماهير.

واستعرض موسى محطات من حياة أم كلثوم، بما في ذلك لقاءاتها مع عدد من الزعماء والقادة، وتناول ما كتبته الصحف المصرية غداة وفاتها. ومن أبرز ما ذكره ما نشرته صحيفة الأهرام تحت عنوان "مليون مواطن في وداع أم كلثوم"، مما يعكس مدى الحب والتقدير الذي حظيت به الفنانة الراحلة.

واختتم موسى أن أم كلثوم ستظل رمزًا للفن والوطنية، وأن إرثها الفني سيستمر في التأثير على الأجيال القادمة. وأشار إلى أن ذكراها تبقى حية في قلوب المصريين والعرب، كشاهدة على عظمة الفن وقدرته على توحيد الشعوب.