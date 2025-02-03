بحضور عدلي منصور.. المهندس محمد حلمي يتلقى عزاء عازفة البيانو مشيرة عيسى - (صور)

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء لأسرة فنانة الأوبرا العالمية مشيرة عيسى المقام بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

وكان أبرز الحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق واللواء طارق المهدي عضو المجلس العسكري سابقا والكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام.

تلقى العزاء زوج الراحلة المهندس محمد حلمي هلال رئيس "جمعية مهندسي ومستثمري الطاقة".

ورحلت عن عالمنا العازفة مشيرة عيسى صباح السبت الماضي وتم تشييع جثمانها من مسجد الجزيرة بالزمالك وسط حضور كوكبة من زملائها من الموسيقيين ودار الأوبرا.

وتعد الراحلة مشيرة عيسى أستاذة آلة البيانو بالمعهد العالي للموسيقي العربية، من أهم عازفات آلة البيانو في مصر والعالم العربي، والتي كانت بصمة مضيئة في سماء الموسيقى الكلاسيكية، لذلك يطلق عليها سيدة البيانو وصوت الأنوثة في الموسيقى الكلاسيكية.

تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 100 شخصية نسائية مؤثرة في مجال الموسيقى، بينما اعتبرت منظمة اليونيسكو عازفة البيانو الراحلة واحدة من أفضل عازفي البيانو في مصر والعالم.

مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987.

شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

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