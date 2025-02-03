حماية المستهلك: غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين لتخفيضات الأوكازيون

كتب- حسن مرسي:

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أشار الجزار إلى أن رئيس الجهاز وجه بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين.

وأوضح الجزار أن الجهاز يقوم بمراجعة فواتير المحال التجارية قبل فترة الأوكازيون، للتأكد من صحة التخفيضات المعلنة وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار.

وأكد أن الجهاز يمتلك الإمكانيات اللازمة لاكتشاف أي مخالفات، مشددًا على أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية سواء في المتاجر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الالتزام بالقوانين وعدم تعرض المستهلكين للخداع.

وأضاف الجزار أن جهاز حماية المستهلك أطلق تطبيقًا إلكترونيًا بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين.

وأكد أن هناك جولات ميدانية مكثفة لمتابعة توافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتم التركيز على ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

واختتم الجزار بأن جهاز حماية المستهلك يعمل على مدار الساعة لضمان حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، داعيًا المواطنين إلى استخدام التطبيق الإلكتروني والأرقام المخصصة لتقديم الشكاوى في حالة مواجهة أي مخالفات.

اقرأ أيضا..

5 معلومات عن الضبع المرقط بعد ظهوره النادر في مصر

هل اعتذر الشيخ محمود الشحات عن عزاء بسبب 30 ألف جنيه زيادة في أجره؟.. مصدر يكشف



