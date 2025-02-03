"يمامة" يكشف لمصراوي تفاصيل واقعة الاعتداء على مقر حزب الوفد

كتب- محمد عمارة:

كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، عن تفاصيل واقعة الاعتداء على مقر حزب الوفد اليوم الإثنين.

وقال رئيس حزب الوفد في تصريحات لمصراوي، أن عدد من المأجورين أقدموا على اقتحام مقر حزب الوفد، موضحًا أنهم كانوا يحملون سلاح أبيض قاموا بكسر باب الحزب والتلفظ بألفاظ خارجة على المتواجدين بمبنى الحزب.

وأوضح أنه تم تحرير محضر بقسم الشرطة الدقي بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحول حقيقة قرار تجميد عضوية النائب أيمن محسب عضو الهيئة العليا للحزب، قال يمامة: "غير صحيح ولم نجمد عضوية محسب".

وأشار "يمامة"، إلى أن الهيئة العليا للحزب، يجوز لها التحويل تحيل للتحقيق ولا تملك أي أحقية لتجميد العضوية.

وشهد مقر حزب الوفد اليوم الإثنين هجوم من مجموعة مجهولين ألقوا الزجاج على مقر الحزب و أتلفوا نوافذه واقتحم بعضهم مقر الحزب.

اقرأ أيضا..

5 معلومات عن الضبع المرقط بعد ظهوره النادر في مصر





هل اعتذر الشيخ محمود الشحات عن عزاء بسبب 30 ألف جنيه زيادة في أجره؟.. مصدر يكشف



