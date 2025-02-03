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محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل

05:53 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل
  • عرض 7 صورة
    محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل
  • عرض 7 صورة
    محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل
  • عرض 7 صورة
    محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل
  • عرض 7 صورة
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  • عرض 7 صورة
    محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلا من محمد عبدالمنعم و كريم عبدالناصر و محمد شعبان بعد موقفهم البطولي في إنقاذ عدد ٣ أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق كان قد وقع أمس بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كعبيش بشارع فيصل بحي الهرم.

وقدم محافظ الجيزة، التحية للشباب لما قدموه من تضحية ومساعدة في إنقاذ الأطفال لحين قدوم الحماية المدنية مما ساهم في تفادى مصير مأساوي للأطفال داعيا كافه الشباب في عدم التردد فى تقديم المساعدة و يد العون للارتقاء بمعاملاتنا.

وأكد محافظ الجيزة، ان ما قدمة الشباب يعد نموذجاً للشاب المصري الذي يتميز بالشهامة والعطاء بلا حدود والاستعداد للتضحية بنفسه من أجل الآخرين موجهًا التحية لأسرهم لتنشئتهم على حب ومساعدة الأخرين.

و سلم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الأسرية والعملية.

حضر التكريم السيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومعتز مسعود نائب رئيس حي الهرم.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واقعة إنقاذ الأطفال بحريق حريق عمارة سكنية بفيصل
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