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قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار بإنشاء "جامعات المعرفة الدولية" في مصر

05:46 م الإثنين 03 فبراير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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(أ ش أ):
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 44 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع الجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن التعديل إضافة برنامج بالجامعة لدراسة العلاج الطبيعي ومنح درجة البكالوريوس العلاج الطبيعي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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جامعات المعرفة الدولية السيسي قرار جمهوري
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