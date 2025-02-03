5 معلومات عن الضبع المرقط بعد ظهوره النادر في مصر

كتب- محمد نصار:

في شتاء عام 2024، شهدت محمية علبة بجنوب شرق مصر حدثًا غير مسبوق، حيث قُتل ضبع مرقط على يد السكان المحليين.

ويُعد هذا التسجيل الأول لهذا النوع في مصر الحديثة منذ انقراضه من البلاد قبل أكثر من 5000 عام.

الضبع المرقط وبيئته الطبيعية

بحسب دراسة حديثة نشرها باحثون مصريون، يُعتبر الضبع المرقط من أكثر الحيوانات آكلة اللحوم انتشارًا في إفريقيا، حيث يمتد نطاقه عبر جنوب الصحراء الكبرى بين خطي عرض 17 درجة شمالًا و28 درجة جنوبًا.

ويمتاز الضبع المرقط بقدرته الفائقة على التكيف، إذ يعيش في بيئات متنوعة، تشمل غابات السافانا والصحاري وحتى المناطق الجبلية.

ومع ذلك، فإن أعداده تقل في البيئات القاحلة وشبه القاحلة، ما يجعل ظهوره في مصر حدثًا استثنائيًا بعد غياب آلاف السنين.

العلاقة بين الضباع والبشر

يُعرف الضبع المرقط بقدرته على التعايش مع البشر والاستفادة من نشاطاتهم، حيث يعتمد في بعض المناطق على المخلفات البشرية وجثث الماشية كمصدر رئيسي للغذاء.

وتُظهر دراسات سابقة أن الضباع قادرة على السفر لمسافات تصل إلى 27 كيلومترًا يوميًا، ما قد يفسر وصوله إلى جنوب شرق مصر من مناطق بعيدة عن نطاقه الطبيعي.

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