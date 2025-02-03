غرفة التطوير العقاري: مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار غزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري، بإتحاد الصناعات المصرية، عن دعمها وتأييدها الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الرفض التام لتهجير الفلسطينيين وتبنى إعادة إعمار غزة.

وأعلنت غرفة التطوير العقاري عن كامل استعداد شركات التطوير العقاري التي تتواجد تحت مظلتها "كأعضاء للغرفة" للعمل فورياً ووضع خطة نحو إعادة إعمار غزة – إذا طٌلب منها ذلك – ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على تجاوز آثار الحرب المدمرة.

وأكدت الغرفة على أنها تساعد وتبنى وتقوم بكل الأدوار سواء اللوجستية أو التنفيذية وذلك لما لديها من عدد أعضاء ضخم من المطورين العقاريين يتجاوز 10 آلاف شركة من كل الفئات.

وثمنّت غرفة صناعة التطوير العقاري حرص الأشقاء الفلسطينيين على عودة غزة إلى الحياة والتى منحت رسالة للعالم أجمع مفادها بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وجذوره ، ولا يقبل التهجير عن أرضه ويحرص على إعادة الحياة والتعمير .

ودعت غرفة التطوير العقاري نظرائها والكيانات والهيئات المهتمة بقطاع التشييد والبناء بدول الجوار وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الغرفة ووضع خطة إستراتيجية لتقليل المدي الزمني لعملية إعادة الإعمار لغزة بحيث سيضمن التعاون تقصير مدة تنفيذ المشروعات ليتم تنفيذ المشروع الذى يستغرق شهراً فى يوم واحد والذي يستغرق عاما في أشهر بما يضمن إعادة البسمة والاستقرار إلى الأشقاء بغزة .

وأشارت الغرفة الى أن مصر لديها خبرة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق بخبرات وأيادي عاملة مصرية، وهو ما كان بداية لتنفيذ استثمارات قوية للشركات المصرية فيما بعد في تلك الدول.

وشددت غرفة التطوير العقاري على موقفها الواضح من الوقوف خلف القيادة السياسية في قراراتها ورفض التهجير.

وبحسب بيان: تمتلك مصر نقاط قوة كبيرة للمشاركة في إعمار غزة ليس فقط قدرات وكفاءات شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات بل ايضاً توافر الصناعات والاحتياجات من المواد الخام والعمالة كذلك الموقع الإستراتيجي نتيجة قرب المسافة.

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