رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب ببروتوكولات تعاون بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن البحث العلمي من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها، باعتباره محورًا رئيسيًّا في التنمية والتطوير بمختلف القطاعات والمجالات.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة طلبَي مناقشة عامة مقدمَين من النائب ناجح جلال؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، والنائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأضاف الجبلي أن الجميع يتفق حول أن مشكلة البحث العلمي تنحصر في التمويل، وهو أمر يمكن مواجهته مثلما قام العالم به من قبل، وهو من خلال الربط بين المراكز البحثية والمراكز الإنتاجية المستفيدة من نتائج البحث العلمي، مثل مراكز الإنتاج في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الإنتاجية التى تحتاج إلى مواكبة التطور.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بأن دور البحث العلمي واضح خلال الفترة الماضية في بعض المجالات؛ منها قطاع الزراعة، حيث يتضح ذلك الدور في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل نتج عنها زيادة كبيرة في حجم الإنتاج من تلك المحاصيل؛ مثل القمح والأرز وغيرهما.

وأضاف الجبلي: ما نريده الآن، هو أن يكون لدينا منهج عمل واضح، لتطوير البحث العلمي، من خلال عقد بروتوكولات تعاون، بين مراكز البحوث والمراكز الإنتاجية، لخدمة المنشآت الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن ذلك المنهج يضمن لنا استمرارية عمل البحوث والتطوير وتحقيق ما نريد التوصل إليه من خلال مفهوم الربط بين البحث العلمي والمراكز الإنتاجية المستفيدة من ذلك البحث العلمي.

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