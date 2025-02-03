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"الزراعة" تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع

04:23 م الإثنين 03 فبراير 2025

معرض زهور الربيع ارشيفية

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر إقامته خلال شهر أبريل المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه يتم تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات للعارضين والمشاركين، وتوفير سبل الراحة لهم، ووضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين سواء من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق، مشيرا إلى جاهزية المتحف الزراعي لاستقبال هذا الحدث الكبير.

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معرض زهور الربيع وزارة الزراعة قطاع الإرشاد الزراعي
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