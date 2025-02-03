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هل اعتذر الشيخ محمود الشحات عن عزاء بسبب 30 ألف جنيه زيادة في أجره؟.. مصدر يكشف

04:22 م الإثنين 03 فبراير 2025

الشيخ محمود الشحات

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مقرب من الشيخ محمود الشحات أنور، حقيقة ما أثير حول تغيب المقرئ عن إحياء عزاء بمحافظة الشرقية بعد أن تقاضى الأجر من القائمين عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يقول صاحبه إنه اتفق مع الشيخ الشحات محمد أنور لإحياء عزاء بمحافظة الشرقية وأعطاه 120 ألف جنيه، وفوجئ بعد ذلك بتخلفه عن العزاء وإحياء آخر بمحافظة الدقهلية مقابل 150 ألف جنيه.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن ما جاء في المنشور غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يتفق الشيخ محمود الشحات على إقامة أي عزاءات بمحافظة الشرقية، أو التنصل عنها.

وأشار المصدر، إلى أن الجميع يعرف أخلاق وتعاملات الشيخ محمود الشحات ولم يحدث أبدا أن اتفق على إحياء أي حفلات، وتخلف عنها، مشيرا إلى أن صاحب الواقعة التي نشرها على "فيسبوك" هو شخص يبحث عن التريند.

محمود الشحات

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الشيخ محمود الشحات عزاء تغيب المقرئ عزاء بمحافظة الشرقية
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