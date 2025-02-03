السياحة تكشف تفاصيل تطعيمات الحج 2025 - أماكن الكشف الطبي (مستند)

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي والتطعيمات للحجاج في موسم حج 1446 هجريًا، بناءً على التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

وأشارت الغرفة إلى أنه تم تحديد المستشفيات على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف الطبي على الحجاج، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بمبلغ 900 جنيه، وتعمل هذه المستشفيات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، على أن تظهر نتيجة الكشف خلال 48 ساعة.

كما تم تحديد مكاتب التطعيمات الخاصة بالحجاج، وتبلغ قيمة التطعيمات 300 جنيه للالتهاب السحائي و170 جنيهًا للإنفلونزا.

ودعت الغرفة شركات السياحة إلى توعية عملائها بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.

وأكدت الغرفة على أهمية التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتنظيم الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، وتمنت لجميع الشركات دوام التوفيق.

وجاءت أماكن إجراء الكشف الطبي في المحافظات، كما يلي:

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