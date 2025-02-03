بدء صرف رد مقدم جدية حجز برامج الحج السياحي 2025.. ما الخطوات؟

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تعليمات جديدة بشأن صرف مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في قرعة الحج السياحي لهذا الموسم، في إطار استعدادات موسم الحج السياحي لعام 1446 هـ / 2025 م،

بدء صرف رد مقدم جدية حجز برامج الحج السياحي 2025

وأوضحت "الغرفة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي"، على نسخة منه، أنه يجب على جميع العملاء الذين لم يتم قبولهم في القرعة التوجه إلى فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لاستلام قيمة مبلغ جدية الحجز الذي تم سدادها مسبقًا.

ودعت الغرفة جميع الشركات السياحية إلى توجيه عملائها إلى فروع البنك لصرف المبالغ المذكورة، مع تأكيد استمرار عمل جميع الفروع لتقديم الخدمة اللازمة في هذا الشأن.

وكان "مصراوي"، كشف موعد رد مقدم جدية حجز برامج الحج السياحي 2025.

موعد رد مقدم جدية حجز برامج الحج السياحي 2025

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