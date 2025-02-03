صور.. إزالة عقارات آيلة للسقوط بالسيدة زينب.. وتوجيه بحصر شامل بالأحياء

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كتب- محمد نصار:

وجه أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعد العرض على اللجان المختصة، بسرعة تنفيذ إزالة لعقارين لخطورتهما الداهمة على أرواح المواطنين بنطاق حي السيدة زينب.

وفي هذا السياق، بدأت الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال إزالة عقارين بحارة البندق المتفرع من شارع خيرت والذي يتكون من دور أرضي و3 أدوار، وصادر له قرار إزالة للخطورة والعقار رقم 8 حارة سلامة والذي يتكون من أرضي ودور أول للخطورة الداهمة بالسيدة زينب، والصادر بشأنهما قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتصديق عليهما.

وتبين بالعقار الأول، وجود شروخ وتآكل بالعروق الخشبية وميل بمنطقة الواجهة مع تلف الصرف الصحي، وبالنسبة للعقار الثاني، تبين وجود انهيار أرضي وشروخ بالحوائط والواجهة.

وقد صدر للعقارين قرارات الإزالة حتى سطح الأرض مع الإخلاء من السكان حماية للأرواح والمارة.

وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توجيهاته لرؤساء أحياء المنطقة بالمتابعة المستمرة بهذا الشأن مع حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط بنطاق كل حي وإعداد تقارير وافية وفورية بكل المعلومات والتفاصيل وإجراء المعاينات اللازمة طبقًا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وشدد على ضرورة مواصلة التصدي لأعمال البناء المخالف على مستوى أحياء المنطقة الجنوبية مع تكثيف الحملات على مدار اليوم لرصد أعمال البناء المخالفة والقضاء عليها في المهد وعدم عودة البناء المخالف.

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