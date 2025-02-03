مدبولي يعد مسؤولي "الأورمان" بزيارة مستشفاهم بالأقصر

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.

ومن بين أعضاء التحالف، شارك محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في اجتماع مجلس أعضاء التحالف الوطني، الذي ترأسه أمس الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



ووجَّه فؤاد الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه المستمر بدعم العمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعد الرابع من نوعه خلال الفترة الأخيرة في إطار متابعة أعمال التحالف.

وعرض فؤاد تجربة جمعية الأورمان الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي تحت مظلة التحالف الوطني، موضحًا أن الجمعية نجحت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال مشروعاتها التنموية. واستعرض جهود مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في صعيد مصر، مؤكدًا أهمية دعم هذه المبادرات الصحية، بينما وعد رئيس الوزراء بزيارة المستشفى في أقرب وقت.

وأشار فؤاد إلى أن جمعية الأورمان تثمن جهود الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.