بيان مهم من "السياحة" بشأن موسم الحج 2025.. إجراءات جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية لموسم الحج 1446 هـ، في إطار الاستعدادات لموسم حج 2025، بناءً على خطاب من وزارة السياحة والآثار يشمل تعليمات مهمة للموسم المقبل.

وتتضمن الإجراءات، بحسب الخطاب الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، التي يجب على الشركات السياحية تنفيذها استعدادًا لموسم الحج 2025، ما يلي:

إدخال بيانات الحجاج:

يجب على الشركات السياحية إدخال بيانات الحجاج عبر منصة "نسك" مسار الحجاج الخارج قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر شعبان 1446 هـ.

إبرام التعاقدات الخاصة بالخدمات

يتعين على الشركات السياحية إبرام التعاقدات الخاصة بالخدمات (النقل، الإعاشة، السكن) مع مقدمي الخدمة المرخص لهم عبر منصة "نسك" مسار، وذلك بحد أقصى في 15 شعبان 1446 هـ (الموافق 14 فبراير 2025م)، ويتحمل أي تأخير في التعاقدات المسؤولية القانونية تجاه الوزارة وحجاجها.

سداد المستحقات المالية

على الشركات السياحية سداد كافة المستحقات المالية لمقدمي الخدمات نيابة عن الحجاج عبر منصة "نسك" مسار، وذلك لضمان تسهيل جميع الإجراءات.

الالتزام بالتعليمات العامة

تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات المنظمة لشئون الحج في المملكة العربية السعودية، كما تلتزم بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح السارية عبر منصة "نسك" مسار.

اقرأ أيضًا:

وزارة الإسكان تطرح شققا كاملة التشطيب بمدينة العبور (بمقدم 100 ألف جنيه)

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي وعاشور.. وتوجيه مهم بشأن الجامعات