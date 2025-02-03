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وزير العمل يستقبل وفد شركة "باكين" لتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع الصناعي

03:39 م الإثنين 03 فبراير 2025

وزير العمل محمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل اليوم الإثنين، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" ذات الاستثمارات المصرية / الأردنية، برئاسة الدكتور محي الدين عطا الشوني، العضو المنتدب بالشركة، والدكتور محمود عبدالسلام، مدير الشركة.

تعزيز علاقات العمل والاستثمار المحلي والأجنبي

أكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وضرورة صناعة بيئة عمل لائقة تشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأثنى الوزير على التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مما استفاد منه 1207 عاملين بالشركة.

من جانبه، وجه وفد الشركة الشكر والتقدير لوزارة العمل على جهودها الملموسة في تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل من خلال المفاوضات الجماعية الناجحة.

كما أكد وفد الشركة على البيئة العمل اللائقة التي أسهمت في زيادة الإنتاج والاستثمار داخل الشركة.

التوسع في الاستثمارات وتدريب الكوادر المصرية

أشار وفد الشركة إلى استعدادها خلال الفترة المقبلة لتوسيع استثماراتها داخل مصر، بما يتضمن زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة.

وأعربوا عن ترحيبهم بالتعاون مع الوزارة في مجال التدريب وتجهيز الكوادر المصرية الماهرة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

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محمد جبران وفد شركة باكين القطاع الصناعي
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