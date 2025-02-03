تحويلات مالية ومسابقات وهمية.. "حياة كريمة" تحذر المواطنين من صفحات تدعي تمثيلها

كتب- محمد نصار:

طالبت مؤسسة حياة كريمة، المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية، مثل الصفحات الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية التي تدّعي تمثيل المؤسسة.

وقالت المؤسسة، في بيان، قبل قليل: نود التنويه بأن المؤسسة لا تطلب أي تحويلات مالية أو مشاركة في مسابقات وهمية قد يتم تداولها عبر الرسائل أو غيره من التطبيقات.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنها ليست مسؤولة عن هذه الأنشطة ولا تربطها أية صلة بتلك الصفحات أو الرسائل النصية، موضحة أن جميع تعاملاتها مع العملاء، تتم فقط من خلال قنواتها الرسمية.

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