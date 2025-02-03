رئيس ثقافة الشيوخ يطالب بربط الإنتاج بالبحث العلمي في مصر

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن والمخصصة لمناقشة ملف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي: لا تقدم بدون علم أو بحث علمي، خاصة في الدول غير الغنية مثل مصر.

وأستطرد قائلا: الفترات السابقة كنا نتحدث عن عدم وجود جامعات لاستيعاب الطلبة، الآن تصبح لدينا قرابة 116جامعة مصرية بنسبة تزيد عن 122%عن السنوات الماضية، الإتاحة أصبحت موجودة ونريد الآن مراجعة الجودة والعمل عليها لتقديم منتج علمي حقيقي يدعم بناء الدولة المصرية.

طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة ربط البحث العلمى والجامعات بمناطق الإنتاج والمنشات الصناعية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: الدول لاتبنى بالتبرعات والحديث عن هذا الأمر خاطىء، ومراكز الأبحاث لديها فرصة تاريحية لتبادل خبرات مع المصانع والمنشأت الصناعية، وهذا يحدث في العالم بأثره دون مصر .

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