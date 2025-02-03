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كوكب الشرق.. 18 صورة من احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

03:21 م الإثنين 03 فبراير 2025
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كتب- محمد نصار:

شهد حفل الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق، وذكرى مرور 25 عامًا على إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم، حضورًا مميزًا من رجال الدولة والمثقفين والفنانين وأبناء ماسبيرو من القطاعات المختلفة، حيث شهد مسرح التليفزيون أول احتفال يُقام في ماسبيرو، بعد غياب طويل.

واحتفى برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وتم إضاءة المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

ورفع مسرح التليفزيون شعار "كامل العدد" في وقت مبكر من الحفل، الذي قدمته الإعلامية ريهام الديب، وحضره الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين، وأبطال مسلسل أم كلثوم، فضلًا عن نجمات ماسبيرو: سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.

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