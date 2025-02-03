التنمية المحلية تبحث توفير أراضٍ جديدة لمشروعات الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس علاء عبد الفتاح، مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.

شهد اللقاء متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية على أراضي محافظات الجمهورية وتوفير الأراضي اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل بالمحافظات في إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حرصها على التنسيق والتعاون بين الصندوق والوزارة وجميع المحافظات بما يساهم في تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

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