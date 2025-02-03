بدء إعلان أسماء المقبولين بالحصة بالأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، إعلان نتيجة المقبولين بالحصة للتدريس بالمعاهد خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، أسماء المقبولين للتعاقد على التدريس بالحصة في الأزهر الشريف، عبر صفحتها على "فيسبوك".

فيما كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن المناطق الأزهرية تبدأ خلال الساعات المقبلة في إعلان أسماء المقبولين للتدريس بالحصة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن المناطق الأزهرية تبدأ في تلقي أوراق المقبولين بداية من السبت المقبل، على أن يتم توقيع العقود بمجرد أن ترد من مشيخة الأزهر.

ونوه المصدر، إلى أن قيمة الحصة تبلغ 50 جنيها قبل الضرائب، بحد أقصى 20 حصة لكل مدرس أسبوعيًا.

كان الأزهر الشريف، أعلن في نوفمبر الماضي حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

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