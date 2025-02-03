برلماني يسأل الحكومة عن تحركاتها بشأن تصدير التعليم العالي للخارج

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن مصر بها العديد من الجامعات وتتوسع في عمليات التطوير والإنشاء، وبينها الجامعات الأهلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبَي مناقشة عامة مقدمَين من النائب ناجح جلال؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، والنائب عادل اللمعي؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأشار النائب إلى أنه سبق وعرض على وزير التعليم العالي، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استغلال زيادة أعداد الجامعات الأهلية في مصر، والتوسع في فتح فروع لها في إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت حسانين توفيق إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار الاستفادة مما تتمتع به مصر من تنوع في الجامعات، وانطلاقًا من مبدأ تصدير التعليم العالي للخارج.

وأوضح النائب أن وزير التعليم العالي اتفق معه في ما يتعلق بملف تصدير التعليم العالي، متسائلًا عن التحركات التي تمت في هذا الشأن.

ووجه النائب الشكر إلى الحكومة ووزارة الخارجية في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، في ضوء المراجعات التي تمت في جنيف، مشيرًا إلى أن الإعداد والمحتوى والعرض أكثر من رائع.

واتفق معه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: جميعنا نوجه الشكر إلى الحكومة في هذا الشأن.

وأكد رئيس "الشيوخ" أن المجلس يتابع أداء الحكومة في هذا الشأن بمنتهى الفخر؛ للجهد الذي يتم بذله في هذا الخصوص، وتوضيح تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.

اقرأ أيضًا:

نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل

هل تم منع السودانيين من السفر على قطارات السكة الحديد؟ مصدر يكشف الحقيقة