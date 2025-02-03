رئيس هيئة الدواء يحسم جدل "المكملات الغذائية": لا نستهدف تدمير الصناعة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- محمد معروف:

علق الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات، والذي أثار جدلا مع المصنعين خلال الفترة الماضية.

وقال الغمراوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن جميع المكملات تصنع تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء، والنظام الجديد يتعلق بحوكمة المنظومة، في إطار تعزيز الرقابة على القطاع وضمان جودة المنتجات، دون استهداف أي عمليات إتلاف أو تدمير لها، بل بهدف ضبط منظومة التصنيع والتوزيع.

وأشار إلى الاتفاق مع المصنعين على استمرار تعاونهم مع هيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بالمكملات الغذائية، على أن تبلغ سلامة الغذاء نظيرتها هيئة الدواء بشأن تلك الاتفاقات.

وسبق أن وقعت هيئة الدواء آلية تعاون مشتركة لتوفيق أوضاع المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة تتخطي الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم نقل تسجيلها إلى هيئة الدواء المصرية، وكذلك المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة أقل من الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بهيئة الدواء المصرية، حتى يتسنى نقل تسجيلها للهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد اعتماد الآلية.

وأضاف الغمراوي: "لم يكن هذا الإجراء يستهدف تدمير الصناعة مثلما ردد البعض، ولكن مزيد من الرقابة والحوكمة".