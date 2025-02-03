وزير الكهرباء يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون والاستثمار المشترك

كتب- محمد صلاح:

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع محمد بن يوسف، سفير جمهورية تونس لدى مصر، سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما مجالات الطاقة النظيفة وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها، والاستفادة من الخبرات المصرية في التوسع في الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية .

وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم، أن عصمت تسلم من السفير التونسي دعوة لزيارة تونس، موجهة من الدكتورة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم بالجمهورية التونسية.

وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدًا بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية .

وتطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجية مزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وخاصة التي تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس.

وقال عصمت إن الدولة مهتمة بالطاقة الكهربائية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى التوسع في الطاقات المتجددة والاعتماد عليها لخفض استهلاك الوقود التقليدي، في إطار خطة التنمية المستدامة .

وأوضح أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، والذي نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادة العمل في هذا المجال، في إطار رؤية الدولة

من جانبه، أكد السفير عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، موضحًا أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة، وكذلك التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات، وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة .