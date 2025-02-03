هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح

كتب - أحمد جمعة

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن أسعار الأدوية في 2025 ستظل ثابتة ما لم يحدث تغير كبير في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الدواء يعتمد على المكونات المستوردة بالعملة الصعبة.

وأوضح الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 40% من تكلفة عبوة الدواء تتكون من عناصر يتم استيرادها بالدولار، سواء كانت مواد خام فعالة أو غير فعالة أو مستلزمات إنتاج، ما يعني أن أي زيادة كبيرة في سعر الدولار قد تؤثر على تكلفة التصنيع، وهو ما يستدعي إما تحريك الأسعار بشكل مدروس لضمان توافر الدواء، أو الإبقاء على الأسعار كما هي، مما قد يؤدي إلى نقص في بعض الأصناف، معتبرًا إياها معادلة صعبة.

وأكد أن الحفاظ على استقرار سوق الدواء يمثل أولوية قصوى، وأن الشركات المصنعة تدرك أهمية تحقيق التوازن بين الربحية وتوفير الدواء للمريض، حيث يتنازل البعض عن جزء من أرباحه لضمان استمرار الإنتاج وعدم تأثر المنظومة.

وشدد الغمراوي على أن الدواء يُعد سلعة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، وبالتالي فإن أي قرارات تتعلق بأسعاره تُتخذ بعناية للحفاظ على حقوق المرضى واستدامة القطاع الدوائي.

وأضاف: "طالما ظل سعر الدولار ثابتًا، فلن يكون هناك أي تحريك في أسعار الدواء".

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