رئيس هيئة الدواء: 307 مليارات جنيه حجم سوق الدواء في مصر 2024

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن نقص الأدوية خلال الفترة الماضية انعكس على حجم المبيعات، إذ تراجع عدد العبوات المتداولة من 3.7 مليار عبوة في 2023 إلى 3.5 مليار عبوة في 2024، بانخفاض 4.8%.

وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه رغم تراجع العبوات المتداولة إلا أن القيمة السوقية ارتفعت بنحو 40%، حيث بلغ حجم السوق الدوائي 216 مليار جنيه في 2023، وارتفع إلى 307 مليارات جنيه في 2024.

وأضاف أن مشكلة نقص الأدوية تراجعت بنسبة 98%، مشيرًا إلى أن حالات النقص الحالية تُعد طبيعية وتحدث بشكل دوري حتى في الأسواق الأوروبية.

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