رئيس هيئة الدواء يطلق تحذيراً: صرف 4 عبوات مضاد حيوي لكل مواطن أمر خطر

كتب - أحمد جمعة

تصوير- محمد معروف:

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن استمرار جهود الهيئة في تقنين صرف المضادات الحيوية، بعد رصد استهلاك غير مبرر لها، مؤكدًا أن العام الماضي شهد اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاستخدام العشوائي، خاصة لمضادات مجموعة الاحتياطي "Reserve"، التي يُفترض ألا تُستخدم إلا في الحالات القصوى.

وأوضح الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن حجم مبيعات المضادات الحيوية بلغ 421 مليون عبوة في 2023، وتراجع إلى 407 ملايين عبوة في 2024، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للاستهلاك يعادل 4 عبوات لكل مواطن، وهو رقم ضخم يعكس الحاجة إلى مزيد من الضبط والترشيد.

وأضاف أن الهيئة رصدت استخدامًا غير مبرر لمضادات مجموعة "الاحتياطي"، حتى في الحالات البسيطة، ما أدى إلى زيادة معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مما تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات بسبب ضعف الاستجابة للعلاج.

وأكد أن المسؤولية مشتركة بين المواطنين والمنظومة الصحية، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة تدريجية لتقييد صرف المضادات الحيوية، وصولًا إلى منعها تمامًا دون وصفة طبية، حفاظًا على فاعليتها في مواجهة العدوى البكتيرية الخطيرة.

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