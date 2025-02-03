وزيرة التنمية المحلية: إدارة القضية السكانية من منظور شامل للسيطرة على معدلات النمو

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر يناير 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنها تتابع بشكل مستمر جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة ووحدات السكان بالمحافظات لإدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطنين من كل الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية نفذت خلال شهر يناير 2025 زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر وتم إرسال عدد من التوصيات اللازمة لتفعيل أداء العمل السكاني بالمحافظة، وتم خلال الزيارة المشاركة في مؤتمر الشباب بنسخته الرابعة لعام 2024 والذي تنظمه وحدة السكان بالمحافظة تحت شعار (الاستدامة واقع وحلول) بجلسة حوارية لرئيس وحدة السكان بالوزارة بعنوان "نظرة موضوعية وتجارب واقعية للتغيير".

كما تم متابعة جهود وحدة السكان في محافظة الأقصر لدعم التحول الرقمي وتطوير المهارات الرقمية للشباب المحلي، ولعمل لجان التنسيق والمتابعة في مراكز (إسنا - أرمنت - القرنة - قرية البغدادي) وتقديم الدعم الفني.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة نفذت تدريبًا حول التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية والمشاركة المجتمعية بمركز التنمية المحلية بسقارة لدعم وبناء قدرات رؤساء الوحدات بمحافظات (مطروح - القليوبية - الأقصر)، ومنسقي السكان بالمراكز والأحياء في 11 محافظة.

وتم إعداد خطة تدريب الوحدة المركزية للسكان السنوية والتي ستتم خلال 2025/2026 بمركز سقارة وتستهدف رفع مهارات ووعي رؤساء القرى والمدن والأحياء ونوابهم لتأهيلهم لإدارة الخطط والمبادرات لحل مشكلات القضية السكانية والتنموية بالتنسيق مع شركاء العمل، إضافة إلى تطوير كفاءات مديري وحدات السكان بدواوين عموم المحافظات مع تحديث الخطة التنفيذية 2025، فضلًا عن دعم مهارات استخدام برنامج Spectrum للتقديرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين صانعي ومتخذي القرار من التخطيط وتحديد الاحتياجات في القطاعات المختلفة.

وأضاف التقرير، أنه تم تنظيم الاجتماع الشهري لرؤساء وحدات السكان خلال منتصف شهر يناير لمناقشة مستجدات العمل وكيفية تنظيمها وشرح منهجية العمل لتنفيذ التدخلات العاجلة بالمناطق التي تم تحديدها من وزارة الصحة والسكان في اجتماع رئاسة مجلس الوزراء يوم 19 ديسمبر 2024 واجتماع مجلس المحافظين يوم 26 ديسمبر 2024.

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