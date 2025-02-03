رئيس هيئة الدواء: الأدوية متوفرة بنسبة 98%.. وبيع 3.5 مليار عبوة في 2024

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن القطاع الدوائي واجه تحديات كبيرة خلال العام الماضي بسبب نقص العملة الصعبة وعدم توافر المواد الخام، إلا أن التدخل السريع ساهم في تجاوز الأزمة.

وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن مشكلة نقص الأدوية تراجعت بنسبة 98%، مشيرًا إلى أن حالات النقص الحالية تُعد طبيعية وتحدث بشكل دوري حتى في الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن الهيئة استفادت من الدروس السابقة لتفادي أزمات مماثلة، حيث وجّهت القيادة السياسية بضرورة تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة أدوية الضغط والسكري، بحيث يغطي الاحتياجات لمدة 3 أشهر، مع السعي لزيادته إلى 6 أشهر.

وأوضح الغمراوي أن نقص الأدوية خلال الفترة الماضية انعكس على حجم المبيعات، إذ تراجع عدد العبوات المتداولة من 3.7 مليار عبوة في 2023 إلى 3.5 مليار عبوة في 2024، بانخفاض 4.8%، إلا أن القيمة السوقية ارتفعت بنحو 40%، حيث بلغ حجم السوق الدوائي 216 مليار جنيه في 2023، وارتفع إلى 307 مليارات جنيه في 2024.

وأشار إلى أن جميع المجموعات العلاجية شهدت انخفاضًا في عدد الوحدات المباعة، مقابل زيادة في الأسعار، مما يعكس تحولات في السوق الدوائي المصري خلال العام الجاري.

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