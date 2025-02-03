محمد علي خير يعلن انتهاء تعاقده مع قناة CBC

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الإعلامي محمد علي خير، عبر حسابه الرسمي، انتهاء تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحديدًا مع قناة CBC، مشيرًا إلى أن القرار تم بكل ود واحترام متبادل.

وقال محمد علي خير: "بكل الود، تم إنهاء تعاقدي مع الشركة المتحدة، وتحديدًا قناة CBC.. وعندما أتعاقد مع قناة جديدة، سأعلن عن ذلك في حينه".

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